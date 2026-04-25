「秒速で１億円稼ぐ男」として注目された実業家の与沢翼氏の近影にフォロワーが沸いた。与沢氏は２５日までにＸ（旧ツイッター）を更新し、「タイの通販で、１５１バーツ（７４４円）で買ったパジャマが届きましたよ」と報告。「着心地よくて、びっくり（笑）」と明かした。グレーのシャツを着た与沢氏は、ダンディーなシルバーヘアに変身。顔もほっそりとして、「ネオヒルズ族」としてメディアで注目を集めた頃とは別人のよ