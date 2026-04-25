スポーツ・ウェア大手のゴールドウインがアメリカ・ニューヨークに初めて進出し、旗艦店をオープンしました。ゴールドウインは24日、ニューヨーク市で流行の発信地として知られるソーホー地区に初めて店舗を開きました。ランニング・ウェアなどスポーツ向けのほか、日常で使えるアパレルも取りそろえ、機能性が高い服が人気のアメリカの客を取り込む狙いです。客「素敵なお店ですね。（ネットなどで見ていた）洋服をようやく直接目