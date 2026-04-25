放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00〜15:50）。4月19日（日）の放送は、伊能忠敬研究会 副代表理事の柏木隆雄さんをゲストに迎えて、お届けしました。（左から）パーソナリティの小山薫堂、柏木隆雄さん、宇賀なつみ◆商人から測量家へ転じた伊能忠敬の挑戦4月19日（日）は「地図の日」、あるいは「最初の一歩