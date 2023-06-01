【Amazon：三菱電機 掃除機 セール】 開催期間：4月25日0時～5月4日23時59分 【Amazon.co.jp限定】 三菱電機 紙パック掃除機 TC-FD2BA-N Amazonにて、三菱電機の掃除機がセール価格で販売されている。期間は5月4日23時59分まで。 期間中、紙パック掃除機「TC-FD2BA-N」とサイクロン式 掃除機「TC-ED2BA-S」がお買い得になっている。どちらも自走式パワーブラシを搭