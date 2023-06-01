25日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比60円高の5万9780円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万9716.18円に対しては63.82円高。出来高は7773枚となっている。 TOPIX先物期近は3698ポイントと前日比17.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は18.59ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 5978