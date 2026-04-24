第1子を出産した元フジテレビアナウンサーでタレントの久慈暁子(31)が24日、自身のインスタグラムを更新。退院したことを報告した。13日に第1子を出産したことを報告していた久慈は「先日、無事に退院しました」と、第1子と夫のバスケットボール男子日本代表の渡辺雄太との3ショットとともに伝えた。第1子出産後は「初めての出産と育児で不安もたくさんありましたが、産院の皆さまがいつも優しく寄り添ってくださり、安心し
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