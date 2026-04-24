作家でタレントの篠原かをりが２４日、都内で初エッセー「地図はない、目的地もない、でも迷子ではない」（ＮＨＫ出版刊）の発売記念トーク＆サイン会を開催。夫のＱｕｉｚＫｎｏｃｋ・河村拓哉もゲストとして出席した。同書では、専門分野である昆虫や動物から離れ、生き方が不器用でも前向きな篠原のパーソナリティーがつづられている。「幼少期からエッセーを読むことが好きで、出版することが夢だった。鳥肌が立つくらいう