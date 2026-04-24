夏に向けて体を絞りたい時期。とりあえず手軽な「糖質制限ダイエット」をすれば、一時的に体重は落とせます。しかし、糖質制限を緩めた途端にあっさりリバウンドし、次はさらに厳しく糖質制限をしてもなかなか痩せなくなってしまいます。何度も頑張るほど、痩せにくい体になってしまうのはなぜでしょうか？ そのメカニズムと失敗しないダイエットのコツについて、分かりやすく解説します。ご飯を抜いて痩せるのは「糖質制限」では