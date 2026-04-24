◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２４日・横浜）ＤｅＮＡ先発の平良拳太郎投手は６回２／３を投げ４安打１失点。今季２勝目はお預けとなった。０―０の４回１死。先発した平良が投じた６球目の直球をキャベッジに左翼席に運ばれ先制点を奪われた。３回までは１４０キロ後半の直球にシンカー、カット、スライダーを織り交ぜ安打１本に抑えていたが痛恨の失点となった。７回先頭から２者連続で凡打に仕留めるも、大城、