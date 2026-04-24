2025年9月の台風で突風の被害を受けた伊東市内の衣料品店の復旧が完了し24日、営業を再開しました。（店の人）「このたびは長らく大変お待たせしました、今後ともよろしくお願いします オープンさせていただきます」突風被害から復旧したのは伊東市のユニクロ伊東店です。2025年9月の台風15号により伊東市は激しい雨と突風に見舞われました。その際、こちらの店では屋根が一部飛ばされるなどの被害が出て営業を休止していま