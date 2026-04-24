俳優の石原良純（64）が、24日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜後6・50）に出演。いつもは温厚な俳優・渡哲也さん（2020年死去享年78）から激怒された出来事を明かした。現場での弁当の話になり、良純は「弁当って、俺らは特にドラマとかだと、肉体労働的な…大変じゃない？スタッフなんか、寒い思いしてずっと外で突っ立っていたりしてるじゃん、それで、石原プロが昔ね、何が凄いかってみんなに言われたかっ