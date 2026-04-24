俳優の石原良純（64）が、24日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜後6・50）に出演。いつもは温厚な俳優・渡哲也さん（2020年死去 享年78）から激怒された出来事を明かした。

現場での弁当の話になり、良純は「弁当って、俺らは特にドラマとかだと、肉体労働的な…大変じゃない？スタッフなんか、寒い思いしてずっと外で突っ立っていたりしてるじゃん、それで、石原プロが昔ね、何が凄いかってみんなに言われたかって言うと、弁当が凄い。それプラス、石原裕次郎さんのあれで、主演俳優も、一番下のスタッフもみんな同じものを食べる。みんなに食べさせるっていうのがやっぱり凄いって言われたのよ」と、叔父の石原裕次郎さん（1987年死去 享年52）の方針で、全員同じものを食べたと語った。

元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂も、2007年1月のテレビ朝日と石原プロモーションが制作したドラマ「マグロ」に出演した時の話として、裕次郎さんの“遺言”で、好物だった豚汁と、もう一種類の汁物を「会議室みたいなところで作って」みんなで食べたと振り返った。また、「デザートは石原プロ名物のおはぎです。とんでもなく、あれでキャッチボールできるんじゃないかっていうくらいのおはぎでした」と説明。

すると良純は「それでね、俺らロケやっている時にね、昼飯に当時携帯ない時代だから車両に無線が付いていたのよ。みんなで昼休み、地方ロケ行ってて“たまには弁当じゃないもの食いたいな”、“どっか蕎麦屋に寄りたいよね”、“中華寄りたいよね”、とかって俳優部だけで盛り上がったの」と語った。

すると「それを聞いていた渡さんがめちゃくちゃ怒って、無線にバーって入ってきて“お前ら、何言ってるんだ！みんな大変な思いしているのに、ふざけたこと言ってんじゃねえ！”ってスゲエ怒られた。同じものを食べないでいるっていうことに関して、それは社長の教えだからと。滅多に渡さんに怒られることはなかったから、その時は舘さん以下全員怒られて、シュンだよ」と、舘ひろしらも一緒に怒られたと振り返った。

ただ「でもなんか、弁当を、そうやって同じ釜の飯じゃないけどっていう時代も…」と言い、「ザワつく」でも「今は一緒じゃない？」とスタッフも出演者と同じ弁当を食べているのではないか、と語った。