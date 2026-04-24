「ファーム西地区、広島１１−５ソフトバンク」（２４日、由宇球場）１軍メンバーの広島・辰見鴻之介内野手がスタメン出場し、４安打３打点の大暴れを見せた。１８安打１１得点大勝に大きく貢献し、１軍でのプレーに弾みをつけた。相手先発・東浜に対して、二回に俊足を生かして遊撃内野安打。遊撃手の悪送球もあり、二走が生還して先制点を生み出した。さらに三回には右中間を破っていく２点適時三塁打。七回には右前打、八