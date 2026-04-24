大阪・心斎橋にあす25日開業予定の大型複合施設「クオーツ心斎橋」。24日に開業セレモニーが行われました。 開業セレモニーが行われたのは大阪・心斎橋の御堂筋沿いにできた「クオーツ心斎橋」。大阪メトロ・心斎橋駅直結で、地下2階・地上28階の心斎橋エリア最大級の複合施設です。 商業エリアには話題のアパレルブランドや全国初出店の洋菓子店、ジェラート専門店など52店舗が入る予定で