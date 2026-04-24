【デスマッチ女王工藤めぐみ伝説邪道姫４０年目の激白（４）】私たち同期「６１年組」は、みんな仲が良かったと思います。中でも宍戸江利花、後のアジャコングとは同室で２段ベッドの上下でした。ケンカしたこともありましたが、私が寮を出て初めてアパートに住んだ時、遊びに来てくれてピーマンの肉詰めを作ってくれました。私が部屋に呼んだことがあるのは、同期の（コンバット）豊田とアジャだけだったと思います。何でピー