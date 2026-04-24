4月23日の静岡競輪12Rは犬伏湧也（30＝徳島）が上がりタイム10秒6で捲り、バンクレコードで優勝した。89年に佐藤仁（58期＝引退）が記録した、現存する競輪場最古のレコード10秒8を0秒2更新した。