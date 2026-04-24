神戸の歴史的建造物の1つ、兵庫県公館で、今秋、初めてとなる結婚式が行われることになった。それに伴い、挙式を希望するカップル1組の募集が始まっている。この企画は、県公館の魅力をさらにPRしたいという兵庫県が、神戸を中心にウエディングを通じたまちづくりに取り組む「神戸ウェディング会議」と連携して行うもの。挙式は今年10月10日、県公館の一般開放の連携イベント「公館ウェディング」として実施。同館3階の南ロ