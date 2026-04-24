女優上白石萌音（28）が24日、インスタグラムを更新。菊田一夫演劇賞に選出された喜びを投稿した。上白石はストーリーズに「『ダディ・ロング・レッグズ』『千と千尋の神隠し』カンパニーの皆さまとお客さま方に心から感謝申し上げます演劇が大好きですこれからもますます精進いたします！」と記した。