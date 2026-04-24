奈良県大淀町の山中に、妻とみられる女性の遺体を遺棄したとして、滋賀県大津市在住の自称・とび職の男（52）が緊急逮捕されました。 4月24日、死体遺棄の疑いで緊急逮捕されたのは、大津市に住む自称・とび職の小松茂容疑者（52）です。 警察によると小松容疑者は、24日午前3時半ごろ、奈良県大淀町の民家を訪れ、“道に迷っている”と伝えたということです。 未明だったこともあり、この家の住人が警察に通報。 駆けつけた警