TWICEが出国した。4月24日、TWICEメンバーは金浦空港から出発。25日、26日、28日に行われる東京公演のため、日本へと向かった。【写真】ピンクのビーニー被ったダヒョンこの日、ダヒョンはピンクのビーニーを合わせたキュートなスタイルで出国ゲートへと向かう姿を見せた。ダヒョンは足首の骨折により一時活動を制限していたが、所属事務所JYPエンターテインメントは同日、回復状況と本人の意志を踏まえ、ワールドツアーに限定的に