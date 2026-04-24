東京公演で復帰決定のTWICE・ダヒョン、キュートなピンクのビーニーを被って日本へ！

TWICEが出国した。

4月24日、TWICEメンバーは金浦空港から出発。25日、26日、28日に行われる東京公演のため、日本へと向かった。

【写真】ピンクのビーニー被ったダヒョン

この日、ダヒョンはピンクのビーニーを合わせたキュートなスタイルで出国ゲートへと向かう姿を見せた。

ダヒョンは足首の骨折により一時活動を制限していたが、所属事務所JYPエンターテインメントは同日、回復状況と本人の意志を踏まえ、ワールドツアーに限定的に参加すると発表。東京公演からステージに復帰する予定だという。ただし、当面は振り付けなど一部パフォーマンスへの参加が制限される可能性があるとしている。

（写真提供＝OSEN）ダヒョン

（写真提供＝OSEN）ダヒョン

（写真提供＝OSEN）ダヒョン

（写真提供＝OSEN）ダヒョン

◇ダヒョン プロフィール

1998年5月28日生まれ。本名キム・ダヒョン。2015年にTWICEのメンバーとしてデビュー。色白で可愛いビジュアルの持ち主で、グループ内ではリードラッパーを担当している。バラエティ番組で存在感を発揮することが多く、親しみやすい魅力で多くのファンを魅了している。2025年2月21日に韓国で公開の映画『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』で、TWICEメンバー初の女優デビューを果たした。