航空自衛隊のF2戦闘機茨城県沖の太平洋で昨年8月、航空自衛隊のF2戦闘機が墜落した事故で、空自は24日、部品の取り付け不備によりエンジンに異常が起きたとの調査結果を公表した。事故の約3年7カ月前の整備で適切に取り付けられず、点検や検査でも見落とされた可能性があるが、記録がないなどの理由から詳しい経緯は判明しなかったという。空自によると、事故機では、エンジン内部の部品同士をつなぐピンが外れて、空気の流れ