東根市によりますと、きのう午後７時３０分ごろ、山形県東根市本丸南三丁目地内でイノシシ1頭が目撃されました。 近くには住宅などがあります。 市は、外出する際は周囲の警戒を行ったうえで、外に出るよう呼びかけています。