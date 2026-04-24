作家や脚本家などで活躍した大宮エリーさん（享年４９）が亡くなって１年がたち、交流のあった料理家が思い出ショットを投稿した。「エリーのこと、アップ出来るまでに１年かかってしまった。満開の藤の花を見るたびに去年の今日のことを思い出すのだと思う」とインスタグラムに長文を書いたのは、テレビ朝日系で放送された「お願い！ランキング」の人気コーナー「美食アカデミー」に出演していた青山有紀さん。「姉が亡くな