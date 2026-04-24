【モデルプレス＝2026/04/24】モデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優が4月24日、都内で開催された「OO STORE」オープニングイベントに、俳優の中尾明慶とともに出席。近況を語った。【写真】27歳ギャルタレント、第1子妊娠中にイベント出席 全身ショット◆みちょぱ、近況明かすみちょぱは「今回は白のサンダルにしたので、オールホワイトで夏先取り。夏気分を味わってみました」と衣装のポイントをアピール。また、第1子妊娠