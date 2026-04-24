ワンファイブホテルズとMOTHERSは、「THE KNOT FUKUOKA Tenjin」を4月20日に開業した。建物は地上11階建て。旧プラザホテル天神を全面改修した。客室はスーペリアセミダブル、スーペリアクイーン、スーペリアキングの3タイプ全206室を設ける。レストランやラウンジの空気感と連続性を持たせた空間設計とした。定員はいずれも2名。レストランを目的に訪れてそのまま滞在する「泊まれるレストラン」がコンセプト。ホテルの中心にオー