サウジアラビアサッカー連盟(SAFF)は23日、ギリシャ人のヨルゴス・ドニス氏(52)がサウジアラビア代表監督に就任することを発表した。サウジアラビアは2024年10月にカタールワールドカップでアルゼンチンを破ったエルベ・ルナール監督の再就任を発表し、3大会連続7回目のW杯出場権獲得を果たしていた。ところが今年3月の国際親善試合でエジプトに0-4、セルビアに1-2で敗れると今月に入って解任の噂が浮上。先週には『ESPN』や『