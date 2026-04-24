熊本県上天草市姫戸町で貴重な花アマクサミツバツツジが見ごろとなっています。アマクサミツバツツジは上天草市だけに自生していて、環境省の絶滅危惧種に選定されています。 白嶽森林公園一帯には約1万本が自生していますが交雑が進んでいて、純粋な種は100株ほどしかないということです。■上天草市マイスターガイド・橋本英治さん「花の色が極端に言ったら1本1本違うような感じ。それが最大の魅力じゃないかと思いま