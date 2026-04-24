23日夜、下関市の関門自動車道で車両5台が絡む事故があり、乗用車に乗っていた1人が死亡しました。事故処理のため関門自動車道上り門司IC～下関ICはおよそ8時間通行止めとなりました。高速道路交通警察隊によりますと23日午後9時半ごろ、下関市椋野の関門自動車道上りで乗用車と軽乗用車、それに大型トラック3台のあわせて5台がからむ事故がありました。この事故で、乗用車に乗っていた福岡県行橋市の50歳の男性が全身を強く