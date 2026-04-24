看護師を志す生徒たちにナースキャップを授ける戴帽式が23日、大分県別府市の高校で行われました。 別府市の別府溝部学園高校では基礎的な学習を終え本格的な実習に移る看護科の3年生を対象に毎年、戴帽式を行っています。 戴帽式 2026年は26人が参加。 ローソクの光が灯される中、生徒1人1人に看護師の象徴であるナースキャップが授けられました。 戴帽式 そして生徒