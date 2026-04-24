大分地裁 JR九州の駅の無人化を巡り、障害のある人たちが移動の自由を侵害されているとして、損害賠償を求めた訴訟について、23日、判決が言い渡されました。 大分地裁は原告の訴えを棄却しました。 この裁判はJR九州の駅無人化を巡り、憲法で保障されている移動の自由を侵害されているとして、大分県内に住む障害のある6人が、JR九州を相手取り損害賠償を求めたものです。 2020年9月に訴えを起こし、第1回口頭弁論は