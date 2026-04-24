JR北海道によりますと24日午前3時前、JR室蘭線・室蘭駅構内の仏坂トンネルで、グループ会社の社員が点検を行っていた際、トンネル上部からコンクリート片が落下しているのを発見しました。トンネルの設備点検を行うため、JR室蘭線のJR室蘭線の東室蘭～室蘭間の上下線で運転見合わせとなっています。この影響で札幌と室蘭を結ぶ特急すずらんや普通列車あわせて8本が運休しました。現時点で運転再開のめどは分かっ