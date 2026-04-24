28日には世界選手権団体戦が開幕卓球女子の張本美和（木下グループ）と平野美宇（同）が23日までにインスタグラムを更新し、女性アイドルグループのライブに参戦したことを報告。張本は28日開幕の世界選手権団体戦（英国ロンドン）へ英気を養ったようだ。26歳の平野が「＝LOVEさんの8周年ツアー横浜スタジアム公演に参戦してきました」とつづれば、17歳の張本も「美宇さん誘って頂きありがとうございました！！！」と感謝を記