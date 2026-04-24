イギリスのヘンリー王子は、ウクライナの首都キーウをサプライズ訪問し、ロシアのプーチン大統領に対して「命が失われ続けて利益を得る国はない」と戦争の終結を訴えました。ヘンリー王子：プーチン大統領、命が失われ続けて利益を得る国は一つもありません。ヘンリー王子は23日、キーウで開かれた安全保障フォーラムで演説し、ロシアによる民間人への攻撃や強制移住、子どもの連れ去りにも触れ、「国際法に反する重大な犯罪だ」と