フィギュアスケート女子で五輪２大会連続メダルの坂本花織（２６＝シスメックス）の取り組みは、未来のスケーターたちの常識を大きく変える可能性を秘めている。現役最終年の今季は、味の素社から支援を受けて食生活を改善。白米の摂取や汁物で体を温めるなど、適切な食事で体調面を整えた。２３日には都内の同社を訪問し、従業員と交流。「毎日元気に頑張れたので、本当に救われた」と感謝を述べた。体重管理が重要な競技だ