15021780_615【漫画】本編を読む公共交通機関での子連れ親子に対する風当たりの強さが、SNSでたびたび議論の的となっている。抱っこ紐で赤ちゃんを抱え、幼い息子を連れて電車に乗る母親。赤ちゃんが泣き出すと、目の前の男性が「うるせえんだよ！」と怒鳴り散らす――。そんな一触即発の状況を描き52.5万もの大反響を呼んだのが、伊東(@ito_44_3)さんの創作漫画『強い母子』だ。物語の幕開けは、誰もが眉をひそめるような不穏な空