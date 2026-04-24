電車内で泣く子に怒鳴る客「うるせえ！」→萎縮するはずの母が放った“驚愕の一言”に52.5万人が大喝采
【漫画】本編を読む
公共交通機関での子連れ親子に対する風当たりの強さが、SNSでたびたび議論の的となっている。抱っこ紐で赤ちゃんを抱え、幼い息子を連れて電車に乗る母親。赤ちゃんが泣き出すと、目の前の男性が「うるせえんだよ！」と怒鳴り散らす――。そんな一触即発の状況を描き52.5万もの大反響を呼んだのが、伊東(@ito_44_3)さんの創作漫画『強い母子』だ。
■「謝るのが当たり前」の空気を逆手に。現実への閉塞感を笑いに変える着想術
作者の伊東さんに本作を描いたきっかけを伺うと、SNSで頻繁に目にする「親を責めるのはよくない」という議論への違和感があったという。
「赤ちゃんは泣くのを止められないもの。通常、怒鳴られると親は萎縮して謝罪することがほとんどだが、逆にこんなに強い親子だったらおもしろいかも、と着想を得てギャグに派生させた」と伊東さんは語る。現実では難しい対応だからこそ、「こうだったらよいのに」という人々の願望が、エンターテインメントとしての笑いへと昇華された形だ。
今回の爆発的な反響について、伊東さんは「赤ちゃんの泣き声に限らず、弱い立場の人たちに対して『こうあってほしい』という関心を持つ人が多いのだと感じた」と分析している。
■「あくまで漫画ですから！」。スカッとする展開の裏に込められた、作者の冷静な視点
コメント欄には、最強の親子が見せた返しに「このくらいでよい！」「強すぎて草」と、日頃のストレスを吹き飛ばすような読者の声が殺到した。あまりの盛り上がりに、伊東さん自身が「強い言葉で言い返したら、かえって相手を煽るようなもの。あくまで漫画ですから！」と、現実のトラブルとは切り離して楽しむよう注意を促す一幕もあった。
■取材協力：伊東(@ito_44_3)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。