寝る場所を変えてみるも…▶▶この作品を最初から読むついつい笑ってしまう!?性格の違う2匹のかわいい仕草と「猫あるある」に、へとへとな心もなごんでしまうかも。「猫の身体でいちばん好きな部位はおしり」と語るのは、アメブロ公式トップブロガー・卵山玉子さん。豪快なようで小心者なパワー系ツンデレ担当・トンちゃんと、トンちゃんの1年後輩で彼女のことが大好きなスピード系和顔担当・シノさんに囲まれて、にぎや