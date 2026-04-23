中国メディアの後浪視頻などによると、中国の動画配信サービス大手、愛奇芸（iQIYI）で21日に配信開始されたiQIYI製作の人工知能（AI）ファンタジー映画「驚奇少女 AMAZING GIRL」に複数のパクリ疑惑が浮上した。同作品をめぐっては、配信開始直後から、タイトルが米マーベル・スタジオのドラマシリーズ「Ms. Marvel」の中国語タイトル「驚奇少女」と全く同じで、ポスターのデザインやタイポグラフィのスタイルがマーベルの映画「