女優の鈴木保奈美が、地方公演の合間のプライベートショットを公開した。鈴木は２３日までに自身のインスタグラムを更新。「今日から２日間の広島公演、の前にしまなみ海道へちょっと寄り道」と記し、しまなみ海道を訪れた様子を投稿。「尾道ではキクちゃんのご実家ＲＹＯＫＡＮ尾道西山さんに寄らせていただく。この土間とっても好きよ」とつづり、フジテレビ・西山喜久恵アナウンサーの実家の旅館でのショットや、西山ア