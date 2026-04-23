ノジマは、2026年4月21日開催の取締役会において、日立グローバルライフソリューションズ（日立GLS）が手がける家電事業（以下、対象事業）を継承する新会社の発行済株式の80.1％を取得し、子会社化することを決議した。日立GLSは対象事業を吸収分割により、自ら設立する新会社へ承継し、ノジマは資金調達を目的に設立した特別目的会社を通じて新会社に出資する。●日立ブランドの家電のさらなる成長を目指す株式譲渡実行日は2