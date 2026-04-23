「朝起きたら、そこは新しい土地」クルーズ船というと、船の旅、が最も知られた楽しみ方だが、クルーズ船に住まう、という選択肢も実はある。特にここ数年はクルーズ船社以外にも富裕層向けにサービスを提供する企業が新しいラグジュアリーサービスとして、居住型（もしくは別荘型）のレジデンス型のクルーズへと進出している。その中でもすでに就航しているサービス、これから就航予定の中でも気になるクルーズ船を紹介したいと思