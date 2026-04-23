午前中に一時ドル高原油高、すぐに下げるも午後にかけて反発＝東京為替概況 午前中に159.50円前後から159.68円まで急騰する場面が見られた。NY原油の急騰なども見られ、イランでの爆発音報道などをきっかけに中東情勢警戒の動きが広がった。同報道についてはすぐに対空防衛システムの軍事演習と報じられたことで警戒感が収まり、上昇分を解消。さらにいったん下げる形となり159.30円を付けるなど不安定な動きが見られた