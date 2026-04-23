アプリの画面を見せる石渡達也さん＝3月、東京都江東区脳卒中などの後遺症で言語機能がうまく働かなくなる「失語症」のリハビリを支援するアプリを当事者が開発した。人工知能（AI）と会話の訓練ができる。「し（4）つ（2）ご（5）」の語呂合わせで「失語症の日」である25日、サービスの提供を開始する。失語症は脳の損傷などが原因で「話す、聞く、読む、書く」といった言語機能が低下する。アプリ名は「スピーチリンク」。AI