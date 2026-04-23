シェアサイクルは、「デジタル管理された貸自転車」と言い換えてもいい。ポイントは、デジタル管理だ。今どこで借りられるのか、バッテリーの残量はどの程度か。それらがネットで、一目で把握できる利便性が支持されている。早くも「青切符制度」を悪用した詐欺犯罪…自転車の高校生が反則金2000円だまし取られる実はこのシェアサイクル、現在では電車やバスと同じ「公共交通機関」の位置づけ。しかし、ビジネスとしての運営は