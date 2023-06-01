滝沢秀明氏が設立した「ＴＯＢＥ」の所属アーティストが総出演するライブ「ｔｏＨＥＲＯｅｓ〜ＴＯＢＥ３ｒｄＳｕｐｅｒＬｉｖｅ〜」が、２２日までバンテリンドームナゴヤで開催された。同所と札幌・大和ハウスプレミストドーム（５月１６、１７日）の２か所で初めて開催。７人組ボーイズグループ「ＩＭＰ．」、昨年デビューした７人組ボーイズグループ「ＣＬＡＳＳＳＥＶＥＮ」ら総勢３４人の出演者が集まったファ