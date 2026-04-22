◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ７―６阪神（２２日・横浜）阪神のラファエル・ドリス投手が、決勝打を浴びて今季初黒星を喫した。６―６の８回に４番手でマウンドへ。安打と四球などで２死一、二塁のピンチを招くと、勝又に決勝の右前適時打を浴びた。連続無失点試合は６でストップ。試合後は「勝負球だった。打ち取れるかなと思ったけど、良いところに転がった」と淡々。「シーズンいろんなことがある中で、こういうことも絶