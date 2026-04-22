アップルの最高経営責任者（CEO）であるティム・クック氏が退任することが、公式に発表されました。 クック氏はこの夏までアップルのCEOとして働き、2026年9月1日からはハードウェアエンジニアリング担当責任者のジョン・ターナス氏が後任に就く予定です。クック氏は今後、経営執行役会長（エグゼクティブ・チェアマン）へ移行し、「世界中の政策立案者との連携を含め、会社の特定の分野をサポートしていく」としています。