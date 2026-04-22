「パチンコに興味はあるけれど難しそう」「好きなアニメがパチスロが気になっているけど遊び方わからない」という初心者でも安心してお試しプレイが楽しめる「推しパチの日・推しスロの日」プロジェクト。パチンコ・パチスロの“推し活”を楽しむ本プロジェクトでは、2026年5月2日(土)・5月3日(日)にプレテストを実施する。今回、「推しパチの日・推しスロの日」プレテストにあわせて、こりゃめでてーな・伊藤こう大と、ピスタチオ