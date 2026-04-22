サッカーJ1鹿島アントラーズと茨城県潮来市は22日、同県鹿嶋市にあるチームのクラブハウスを潮来市に移転する検討を始めたと発表した。実施するかどうかは、来年2月をめどに決定する。これに対し鹿嶋市の田口伸一市長は「信頼関係を大きく損なう行為」とコメントし、移転反対を表明し計画撤回を求めた。潮来市によると、昨年6月に市から移転を提案し、アントラーズと協議を進めてきた。トップチームからアカデミー（育成組織）